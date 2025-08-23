Slušaj vest

Fudbalski klub Arsenal potpisao je engleskog reprezentativca Eberečija Ezea iz Kristal Palasa, u ugovoru vrednom 60 miliona funti, uključujući osam miliona kroz bonuse, preneo je Bi Bi Si (BBC).Eze (27) je postao sedmo letnje pojačanje Arsenala. Prethodno je bio jedna od glavnih meta Totenhema, koji je dogovorio uslove i sa Palasom i sa samim igračem.

Ipak, Arsenal je u sredu poslao ponudu i Eze, koji je od detinjstva navijač Arsenala i karijeru započeo u omladinskom pogonu kluba, odlučio je da se vrati na sever Londona.

Sportski direktor Andrea Berta ocenio je Ezea kao "kreativan i eksplozivan talenat sa ogromnim tehničkim kvalitetom".

Trener Mikel Arteta izjavio je da će novo pojačanje "doneti novu dimenziju u napadačkoj igri".

"Eze je moćan i uzbudljiv fudbaler. Ono što ga izdvaja, pored talenta i inteligencije, jeste i način na koji je vredno radio tokom čitave karijere da bi stigao do ovog nivoa. Njegovo putovanje, mentalitet i ambicija upravo su ono što želimo u našem timu, a volimo i to koliko njemu i njegovoj porodici znači dolazak u Arsenal", rekao je Arteta.