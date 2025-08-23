svi su verovali u pobedu partizana, ali...

Sve je bilo spremno da se Partizan po drugi put u svojoj bogatoj istoriji nađe u grupnoj fazi Lige šampiona i tako ponovo u Beograd dovede evropske velikane, ali u isto vreme zaradi i pozamašnu svotu novca.

Nakon 2003. godine u kojoj su crno-beli uspeli da se preko "ludih" penala i Njukasla nađu u eliti, dve sezone kasnije u Humsku je stigla Artmedija - dželat crno-belih o kome se priča već pune dve decenije.

Pozitivna energija vladala je u Humskoj pre početka utakmice. Stadion je bio prepun i svi su verovali da je Partizan nakon 0:0 u Bratislavi spreman da u Beogradu "natrpa" mrežu Slovaka i tako se plasira u elitu evropskog fudbala.

Nije se imalo šta zameriti izabranicima tadašnjeg trenera Partizana Vladimira Vermezovića, jer su tokom svih 90 minuta, plus 30 u produžetku - mleli protivnika i "sabili" ga u mišju rupu, ali do pobedničkog gola nisu znali kako i na koji način da dođu.

Redom su promašivali Pjer Boja, Obiora Odita, Nikola Grubješić, Ivan Tomić, Simon Vukčević, a na golu Artmeije briljirao je Juraj Čobej! Sve je hvatao i uspeo da svoj tim dovede, do sada već, famoznih penala! I tu je Ivica Kralj dao šansu crno-belima, ali je Pjer Bojapromašio penal za pobedu i šokirao čitav stadion navijača Partizana.

Od tog šoka Partizan se nije oporavio, a konačnu pobedu Slovacima u penal seriji promašajem je doneo Nenad Brnović. U tom momentu prvo je nastao muk, a zatim je ceo stadion seo na svoja mesta i kroz suze i uzdahe nije mogao da veruje šta se dogodilo njihovom voljenom klubu.

Bila je to možda i najteža noć u istoriji crno-belih. Samo oni koji su te noći bili na tribinama znaju kako je bilo posle penal serije. Nikakav Augzburg iz 2015. godine to ne može da zameni, kao ni AZ Alkmar u zimu 2019. Bila to noć puna bola, ali i sportske nepravde, jer Partizan tog 23. avgusta 2005. godine, na terenu nije zaslužio poraz.

