Povela je Selta golom Havijera Rueda u 38. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Mateu Morej Bausa pogotkom u 88. minutu.

Selta je u prvom kolu poražena od Hetafea (0:2), dok je poraz na otvaranju sezone upisala i Majorka izgubivši od Barselone (0:3).

U narednom kolu, Selta će u Vigu dočekati Betis, dok će Majorka gostovati Real Madridu.

(Beta)

