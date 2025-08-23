Fudbaleri Majorke i Selte odigrali su na Majorki nerešeno 1:1, u drugom kolu španske Primere.
MAJORKA SE U ZAVRŠNICI SPASLA PORAZA: Selti samo bod u gostima
Povela je Selta golom Havijera Rueda u 38. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Mateu Morej Bausa pogotkom u 88. minutu.
Selta je u prvom kolu poražena od Hetafea (0:2), dok je poraz na otvaranju sezone upisala i Majorka izgubivši od Barselone (0:3).
U narednom kolu, Selta će u Vigu dočekati Betis, dok će Majorka gostovati Real Madridu.
(Beta)
