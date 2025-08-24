Slušaj vest

Đio Rejna (22) je potpisao ugovor do juna 2028. godine. Sportski direktor kluba Rolan Virkus izjavio je da su u Gladbahu "dugo pratili njegov razvoj" i da veruju da će "kvalitetom pomoći ekipi".

Rejna je u Dortmund stigao 2019. iz Njujork Sitija, a u prethodnim sezonama imao je problema sa povredama, zbog čega nije bio u planovima trenera Nika Kovača. Ovog leta izgubio je i dres sa brojem sedam, koji je dodeljen Džobu Belingemu.

Sin bivšeg kapitena SAD Klaudija Rejne i nekadašnje reprezentativke Danijel Igan, Đio Rejna je 2020. godine, sa 17 godina, postao najmlađi Amerikanac debitant u Bundesligi.

Za Dortmund je odigrao 106 prvenstvenih utakmica i postigao 15 golova, a u prvoj polovini 2024. bio je na pozajmici u Notingem Forestu.

"Borusija je fantastičan, veliki klub. Presrećan sam što je transfer završen i radujem se što ću upoznati saigrače i zajednički se boriti u narednim utakmicama", rekao je Rejna za klupski sajt.

Za reprezentaciju SAD odigrao je 32 utakmice i postigao osam golova.

