Pavlović strelac u porazu Milana od Kremonezea, Roma pobedila Bolonju.
Fudbal
ZANIMLJIVO VEČE U SERIJI A: Kremoneze šokirao Milan na "San Siru", Roma minimalcem srušila Bolonju
Fudbaleri Kremonezea pobedili su na gostujućem terenu Milan 2:1, u prvom kolu italijanske Serije A.
Jedini gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u prvom minutu nadoknade poluvremena.
Golove za Kremoneze postigli su Federiko Baskiroto u 28. i Federiko Bonacoli u 61. minutu.
U narednom kolu, Milan će gostovati Lečeu, dok će Kremoneze dočekati Sasuolo.
U istom terminu, Roma je na svom terenu u Rimu pobedila Bolonju 1:0, golom Vesli Fransa u 53. minutu.
Roma će u sledećem kolu gostovati Pizi, dok će Bolonja dočekati Komo.
