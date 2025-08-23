Slušaj vest

Fudbaleri Kremonezea pobedili su na gostujućem terenu Milan 2:1, u prvom kolu italijanske Serije A.

Jedini gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Golove za Kremoneze postigli su Federiko Baskiroto u 28. i Federiko Bonacoli u 61. minutu.

U narednom kolu, Milan će gostovati Lečeu, dok će Kremoneze dočekati Sasuolo.

U istom terminu, Roma je na svom terenu u Rimu pobedila Bolonju 1:0, golom Vesli Fransa u 53. minutu.

Roma će u sledećem kolu gostovati Pizi, dok će Bolonja dočekati Komo.

Ne propustiteFudbalSTRAHINJA PODIGAO NA NOGE "SAN SIRO" Pavlović pogodio za izjednačenje u Milanu
Strahinja Pavlović
FudbalSERIJA A: Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, remi Đenove i Lečea
Napoli
FudbalBUM! KAO GROM IZ VEDRA NEBA! NEMANJA MATIĆ IMA NOVI KLUB! Transfer koji apsolutno niko nije očekivao, evo gde proslavljeni Srbin nastavlja karijeru!
Nemanja Matić
FudbalŠAMPION ITALIJE SE POJAČAO: Gutijeres novi igrač Napolija
Napoli

Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium