Englezi i Australijanac imaju reč u meču sezone za srpskog prvaka.
Fudbal
VEROVALI ILI NE: Australijanac sudi Zvezdi na Kipru!
UEFA je odredila Engleza Majkla Olivera za glavnog sudiju utakmice Pafos - Crvena zvezda u revanšu pleja-ofa za Ligu šampiona (utorak, 21.00).
Pomoćnici su Stjuart Bart i Li Bets, a zanimljivo je da je jedan od dvojice VAR sudije Australijanac.
Glavni sudija u VAR sobi je Englez Stjuart Atvel, dok je drugi Džared Džilet.
Zanimljivo, Australijanac Džilet je već nekoliko godina angažovan u Premijer ligi pa to može da pojasni ovu odluku UEFA.
Zvezda i Oliver
Oliver će treći put suditi utakmicu Crvenoj zvezdi. Delio je pravdu 2021. godine u Rumuniji proti Kluža (pobeda 2:1) i na startu prošlosezonskog izdanja Lige šampiona protiv Benfike na Marakani (poraz 1:2).
