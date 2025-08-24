Slušaj vest

UEFA je odredila Engleza Majkla Olivera za glavnog sudiju utakmice Pafos - Crvena zvezda u revanšu pleja-ofa za Ligu šampiona (utorak, 21.00).

Pomoćnici su Stjuart Bart i Li Bets, a zanimljivo je da je jedan od dvojice VAR sudije Australijanac.

Glavni sudija u VAR sobi je Englez Stjuart Atvel, dok je drugi Džared Džilet.

Zanimljivo, Australijanac Džilet je već nekoliko godina angažovan u Premijer ligi pa to može da pojasni ovu odluku UEFA.

Zvezda i Oliver

Oliver će treći put suditi utakmicu Crvenoj zvezdi. Delio je pravdu 2021. godine u Rumuniji proti Kluža (pobeda 2:1) i na startu prošlosezonskog izdanja Lige šampiona protiv Benfike na Marakani (poraz 1:2).

