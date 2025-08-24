Marko Arnautović i Zvezdan Terzić na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 gostuju na Kipru ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Podsetimo, Pafos je šokirao srpskog šampiona i slavio u prvoj utakmici na krcatoj Marakani rezultatom 2:1.

Iako je pre kvalifikacija za Ligu šampiona Marko Arnautović stigao u Crvenu zvezdu, još uvek se čeka njegov konkretan debi u kome će pojačati napadačku liniju kluba sa Marakane.

Zbog sitnih problema sa povredom, Arnautović je još uvek van pravog ritma, ali iskusni špic vredno radi i sprema se za revanš u Limasolu.

Njegovo iskustvo i fudbalska veština mnogo bi značili Zvezdi protiv tvrdih Kiprana, a fotka koju je objavila Zvezda na svom Tviter nalogu, dodatno uliva nadu "delijama".

Čini se da je Arnautović spreman da napadne Pafos, a ostaje nam još da vidimo da li će stručni štab Zvezde na čelu sa Vladanom Milojevićem proceniti nivo spremnosti u kojoj se nalazi Arnautović. 4

Bez sumnje bio veliko pojačanje u utorak!

