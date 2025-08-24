SVE STAJE NA KIPRU, ZVEZDA DOBIJA POJAČANJE? "Delije" u transu nakon objave srpskog šampiona!
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 gostuju na Kipru ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Podsetimo, Pafos je šokirao srpskog šampiona i slavio u prvoj utakmici na krcatoj Marakani rezultatom 2:1.
Iako je pre kvalifikacija za Ligu šampiona Marko Arnautović stigao u Crvenu zvezdu, još uvek se čeka njegov konkretan debi u kome će pojačati napadačku liniju kluba sa Marakane.
Zbog sitnih problema sa povredom, Arnautović je još uvek van pravog ritma, ali iskusni špic vredno radi i sprema se za revanš u Limasolu.
Njegovo iskustvo i fudbalska veština mnogo bi značili Zvezdi protiv tvrdih Kiprana, a fotka koju je objavila Zvezda na svom Tviter nalogu, dodatno uliva nadu "delijama".
Čini se da je Arnautović spreman da napadne Pafos, a ostaje nam još da vidimo da li će stručni štab Zvezde na čelu sa Vladanom Milojevićem proceniti nivo spremnosti u kojoj se nalazi Arnautović. 4
Bez sumnje bio veliko pojačanje u utorak!
BONUS VIDEO: