Žestok incident obeležio je utakmicu pionirskih ekipa Bregalnica iz Štipa i Škupija iz Skoplja.

Bila je to utakmica u okviru prvog kola Republičke pionirske lige za generaciju dece rođene 2010. i mlađe, a odigrana je u Štipu.

Prema izveštajima lokalnih medija, incident se dogodio u poslednjem minutu utakmice, nakon jednog faula.

Deo gostujuće publike, tačnije roditelji fudbalera Škupija, ušli su na teren i fizički napali dvojicu igrača Bregalnice.

Prema izveštajima medija, dvoje dece je teško povređeno, jedno sa prelomom noge, a drugo sa povredama glave. Oboje se nalaze u Kliničkoj bolnici u Štipu.

Nakon što su deca napadnuta, deo domaće publike je uleteo u teren, pa je nastala masovna tuča.