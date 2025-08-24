Izjava trenera Partizana Srđana Blagojevića posle 2:2 protiv Radničkog u Nišu.
sve je rekao
HAOTIČNO I NAPETO: Prva reakcija Srđana Blagojevića nakon ispuštene pobede u Nišu!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana odigrali su 2:2 na Čairu protiv Radničkog iz Niša u šestom kolu Superlige Srbije.
Nakon meča izjavu je dao trener Partizana Srđan Blagojević:
Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
- Bilo je interesantno za gledanje. Napeto, ali smo mi bili odgovorni za to jer smo promašili mnogo šansi nakon 0:1. Došlo je do opuštanja, odbranu nismo igrali kako treba. Na kraju, bilo je haotično i završeno je 2:2. Idemo dalje, ovo je proces i današnji meč je pokazao da imamo mesta za napredak - rekao je Blagojević.
BONUS VIDEO:
2 · Reaguj
Komentariši