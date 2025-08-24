- Bilo je interesantno za gledanje. Napeto, ali smo mi bili odgovorni za to jer smo promašili mnogo šansi nakon 0:1. Došlo je do opuštanja, odbranu nismo igrali kako treba. Na kraju, bilo je haotično i završeno je 2:2. Idemo dalje, ovo je proces i današnji meč je pokazao da imamo mesta za napredak - rekao je Blagojević.