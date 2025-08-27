Slušaj vest

Na svom Instagram profilu objavila je niz vrelih fotografija na kojima u bazenu, obučena u mokru, usku i providnu ljubičastu haljinu.

Senzualna poza i haljina koja se bukvalno stopila sa njenim telom otkrili su zavodljive obline zbog kojih su komentari muškaraca preplavili njene objave.

Sofija je i ranije važila za jednu od najatraktivnijih manekenki u regionu, ali ovoga puta uspela je da nadmaši samu sebe. Njene fotografije u prozirnoj haljini ostavile su utisak kao da je iz bajke, ali sa dozom provokacije koja je oduševila pratioce.

Dok Luka Jović puni sportske stranice svojim igrama, Sofija neumorno dominira na modnim i zabavnim rubrikama.

Sofija Milošević na jahti u Crnoj Gori Foto: PrintscreenInstagram/sofijamilo

Ne propustiteStarsOD SVADBE LUKE JOVIĆA I SOFIJE MILOŠEVIĆ NEMA NIŠTA: Progovorio drug fudbalera, zbog ovoga odugovlače sa ceremonijom
371018_lukajovic2_ls.jpg
StarsEVO S KOJIM MUŠKARCEM LETUJE SOFIJA MILOŠEVIĆ, NIJE LUKA JOVIĆ! Otputovali zajedno, a njega svi znaju zbog velikog skandala, imao je i problem s policijom FOTO
Sofija Milošević.JPG
StarsZAMIŠLJENA SOFIJA MILOŠEVIĆ GLEDA U JEDNU TAČKU NA IVICI SUZA! Manekenka bez šminke ne liči na sebe: Ljudi na Vračaru ostali u šoku kad su je videli! (FOTO)
sofija+.jpg
StarsSOFIJA MILOŠEVIĆ RASKRINKALA NAOMI KEMBEL! Ranije se ugledala na nju, a sad je shvatila neke stvari... Ovo joj najviše zamera
profimedia-1019681075 copy.jpg

Sofija Milošević, trening u teretani Izvor: Printscreen/Instagram