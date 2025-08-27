Na svom Instagram profilu objavila je niz vrelih fotografija na kojima u bazenu, obučena u mokru, usku i providnu ljubičastu haljinu.

Senzualna poza i haljina koja se bukvalno stopila sa njenim telom otkrili su zavodljive obline zbog kojih su komentari muškaraca preplavili njene objave.

Sofija je i ranije važila za jednu od najatraktivnijih manekenki u regionu, ali ovoga puta uspela je da nadmaši samu sebe. Njene fotografije u prozirnoj haljini ostavile su utisak kao da je iz bajke, ali sa dozom provokacije koja je oduševila pratioce.