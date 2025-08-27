Srpska manekenka i izabranica fudbalera Luke Jovića, Sofija Milošević, ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama!
BRUTALNA SOFIJA ZAPALILA INTERNET! Muškarcima nije dobro od objave izabranice Luke Jovića: Potpuno mokra, haljina prozirna, pripijena uz telo... (FOTO)
Na svom Instagram profilu objavila je niz vrelih fotografija na kojima u bazenu, obučena u mokru, usku i providnu ljubičastu haljinu.
Senzualna poza i haljina koja se bukvalno stopila sa njenim telom otkrili su zavodljive obline zbog kojih su komentari muškaraca preplavili njene objave.
Sofija je i ranije važila za jednu od najatraktivnijih manekenki u regionu, ali ovoga puta uspela je da nadmaši samu sebe. Njene fotografije u prozirnoj haljini ostavile su utisak kao da je iz bajke, ali sa dozom provokacije koja je oduševila pratioce.
Dok Luka Jović puni sportske stranice svojim igrama, Sofija neumorno dominira na modnim i zabavnim rubrikama.
Sofija Milošević na jahti u Crnoj Gori Foto: PrintscreenInstagram/sofijamilo
