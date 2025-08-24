Slušaj vest

Mladi fudbaler Arsenij Jerošević preminuo je od posledica zverskog premlaćivanja u ruskom gradu Nižnji Novgorod.

Jerošević je pretučen 17. avgusta u blizini noćnog kluba od strane nekoliko migranata.

Njemu su napadači prišli s leđa i udarili, posle čega je pao i snažno udario glavom o asfalt. Iako je izgubio svest, to nije omelo napadače koji su ga šutirali i gazili.

Mladi fudbaler je ubrzo prevezen u bolnicu, gde su konstatovane brojne teške povrede, uključujući prelom lobanje, hematom mozga i naprsli grkljan.

Uprkos naporima lekara, nažalost, Arseniju nije bilo spasa.

Uznemirujući snimak pogledajte OVDE

Policija je uhapsila trojicu migranata, od kojih su dvojica priznala krivicu. Oni su napad pravdali uvredom od strane nesrećnog fudbalera.

