UZNEMIRUJUĆI VIDEO! MIGRANTI NA SMRT PRETUKLI FUDBALERA: Šutirali ga i gazili dok je ležao u nesvesti
Mladi fudbaler Arsenij Jerošević preminuo je od posledica zverskog premlaćivanja u ruskom gradu Nižnji Novgorod.
Jerošević je pretučen 17. avgusta u blizini noćnog kluba od strane nekoliko migranata.
Njemu su napadači prišli s leđa i udarili, posle čega je pao i snažno udario glavom o asfalt. Iako je izgubio svest, to nije omelo napadače koji su ga šutirali i gazili.
Mladi fudbaler je ubrzo prevezen u bolnicu, gde su konstatovane brojne teške povrede, uključujući prelom lobanje, hematom mozga i naprsli grkljan.
Uprkos naporima lekara, nažalost, Arseniju nije bilo spasa.
Policija je uhapsila trojicu migranata, od kojih su dvojica priznala krivicu. Oni su napad pravdali uvredom od strane nesrećnog fudbalera.
