Srpski fudbaler Adem Ljajić u centru skandala!
VELIKA BRUKA: Adem Ljajić se umalo potukao, težak debakl!
Veliki skandal dogodio se u Bosni i Hercegovini, a jedan od aktera tog incidenta bio je fudbaler Sarajeva Adem Ljajić.
Fudbaleri Borca iz Banjaluke su demolirali ekipu Sarajeva za koju nastupa Adem Ljajića sa ogromnih 5:1 u meču 5. kola Premijer lige. Ipak, meč je obeležien velikim skandalom!
Bila je ovo je druga utakmica Adema Ljajića u ekipi Sarajeva, ali je zasigurno neće pamtiti po dobrom, pošto se umalo i potukao na meču, kada je u 67. minutu odgurnuo Grahovca kapitena.
