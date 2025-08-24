Slušaj vest

Veliki skandal dogodio se u Bosni i Hercegovini, a jedan od aktera tog incidenta bio je fudbaler Sarajeva Adem Ljajić.

Fudbaleri Borca iz Banjaluke su demolirali ekipu Sarajeva za koju nastupa Adem Ljajića sa ogromnih 5:1 u meču 5. kola Premijer lige. Ipak, meč je obeležien velikim skandalom!

ADEM LJAJIĆ SE OŽENIO USRED MUNDIJALA U KATARU: Srpski fudbaler sa lepom Zubejdom išao u ŠKOLU, a evo čime se ona bavi! (FOTO)

Bila je ovo je druga utakmica Adema Ljajića u ekipi Sarajeva, ali je zasigurno neće pamtiti po dobrom, pošto se umalo i potukao na meču, kada je u 67. minutu odgurnuo Grahovca kapitena.

