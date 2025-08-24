Dva gola u kratkom vremenu, Partizan se izvukao...
HAOS NA ČAIRU: Kakva luda utakmica u Nišu, Partizan režira novu dramu! (VIDEO)
Partizan igra lud meč na Čairu protiv domaćeg Radničkog iz Niša!
Veliki broj šansi koje Partizan nije iskoristio kaznio je Bosić u 73. da bi samo tri minuta kasnije Janis Karabeljov pogodio za 2:2 i nastavak drame!
Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
