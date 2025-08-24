Slušaj vest

Partizan igra lud meč na Čairu protiv domaćeg Radničkog iz Niša!

Veliki broj šansi koje Partizan nije iskoristio kaznio je Bosić u 73. da bi samo tri minuta kasnije Janis Karabeljov pogodio za 2:2 i nastavak drame!

Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pogledajte golove iz Niša:

BONUS VIDEO:

Grobari u Nišu na utakmici Radnički - Partizan Izvor: Kurir