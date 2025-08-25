Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na gostovanju Real Ovijedo sa 3:0, u utakmici drugog kola španske Primere.

Dva pogotka za madridski tim postigao je Kilijan Mbape u 37. i 83. minutu, dok je konačan rezultat postavio Vinisijus Žunior u trećem minutu nadoknade.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Srpski fudbaler Luka Ilić igrao je za Real Ovijedo do 72. minuta.

Real Madrid zauzima treće mesto na tabeli Primere sa maksimalnih šest bodova, dok Real Ovijedo, koji sa klupe vodi srpski trener Veljko Paunović, zauzima pretposlednje, 19. mesto, bez bodova.

Sledeći meč Real Madrid igra na svom terenu protiv Majorke, a Real Ovijedo dočekuje Real Sosijedad.

