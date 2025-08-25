Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 časova igraju najvažniju utakmicu u ovom delu sezone, protiv Pafosa na Kipru.

Ulog je plasman u Ligu šampiona, a Crvena zvezda nema povoljan rezultat iz prvog meča, pošto je u Beogradu poražena sa 2:1.

Prema saznanjima Kurira Crvena zvezda će za drugu utakmicu protiv Pafosa biti jača za Marka Arnautovića. Prošle nedelje pustili smo informaciju da se na snažnog napadača ozbiljno računa za revanš i da bi mogao biti tajni adut trenera Vladana Milojevića. Marko Arnautović proteklih dana trenirao je punim intenzitetom, radio bez problema, tako da se čini da je povreda zgloba, zbog koje nije igrao protiv Leha drugi meč i prvi protiv Pafosa, sada već prošlost. Navijačima Crvene zvezde uliva nadu i činjenica da je korpulentni centarfor nekoliko dana unazad radio zajedno sa ostatkom tima.

1/12 Vidi galeriju Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Marko Arnautović najveće je pojačanje Crvene zvezde u ovom prelaznom roku. Međutim, otkada je došao upisao je svega 27 minuta u crveno-belom dresu. Činjenica da je stigao bez priprema i sa sitnom povredom učinili su svoje, pa nije mogao da se stavi na raspolaganje treneru Vladanu Milojeviću. Njegovo prisustvo mnogo će značiti za ostatak ekipe, kako na terenu, tako i na samopouzdanju koje će biti preko potrebno crveno-belima, ako žele u Ligu šampiona, treći put zaredom.

Pored Marka Arnautovića, trener Crvene zvezde Vladan Milojević za utakmicu protiv Pafosa moći će da računa i na Radeta Krunića koji je odležao kaznu zbog tri žuta kartona i Brazilca Rodrigaa, koji je propustio prvi meč sa prvakom Kipra zbog isključenja u revanšu protiv Leha.

Valja podsetiti, da je Marko Arnautović od dolaska u Crvenu zvezdu odigrao svega 27 minuta u crveno-belom dresu, 17 minuta u pobedi nad Linkolnom u Beogradu 29. jula i 12 minuta u Poznanju, protiv Leha 6. avgusta. U oba meča ušao je sa klupe.

Prošle sezone, Marko Arnautović upisao je 28 utakmica, uz sedam golova i četiri asistencije za Inter, sa kojim je igrao finale Lige šampiona. Od toga 18 u Seriji A, sedam u Ligi šampiona i tri u Kupu Italije. Uglavnom je ulazio sa klupe, bio džoker kod trenera Simonea Inzagija. Čak je i dao gol crveno-belima u pobedi "nero-azura" od 4:0, 1. oktobra 2024. u Milanu. Sada ga u Zvezdi očekuje daleko važnija uloga i mesto startera u većem delu sezone. Pitanje je samo, da li je spreman da sve te napore fizički izdrži.