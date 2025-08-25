Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Rešili su u Crvenoj zvezdi da dodatno motivišu svoje igrače posebnim premijama za plasman u Ligu šampiona.

Bilo je jasno da će uprava i stručni štab mobilisati sve snage, kako bi Crvena zvezda po treći put zaredom, a peti put u istoriji, igrača grupnu fazu Lige šampiona.

Takmičenje koje je Crvena zvezda osvajala 1991.godine od velikog je značaja, ne samo za klub, već i za našu zemlju Srbiju. Posle razočaravajućih 1:2 u Beogradu, fudbaleri prvaka Srbije moraće da igraju na sve ili ništa protiv Pafosa,jedne izuzetno iskusne i jake ekipe.

Rukovodstvo FK Crvena zvezda obezbedilo je bogate premije. Oni fudbaleri koji daju najveći doprinos za plasman u Ligu šampiona biće nagrađeni sa po 100.000 evra! Ukoliko Zvezda prođe dalje bez produžetaka i bez penala, premije će biti i izdašnije, pa će oni najbolji dobiti bonus od čak 120.000 evra.

Očigledno rukovodstvo Crvene zvezde nije bilo zadovoljno izdanjem svojih igrača u prvoj u utakmici. Veruju da će novčani stimulans biti odličan podstrek za igrački kadar, da da sve od sebe u utorak od 21.00 sat u Limasolu.

Prema saznanjima Kurira i gazda Pafosa Sergej Lomakin obećao je izdašne nagrade svojim fudbalerima, ako ostvare istorijski trijumf i plasiraju se u Ligu šampiona. Bio bi to mega uspeh za klub koji postoji od 2014. godine. Milijarder iz Rusije da zemljakom Romanom Dubovom finansira klub Pafos, koji je za kratko vreme uzeo primat na Kipru, kada je fudbal u pitanju, od Apoela, Omonije i Anortozisa.

Sergej Lomakin je svoje bogatstvo izgradio kroz razvoj lanaca supermarketa u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Letoniji, Gruziji, Kirgistanu, Mongoliji i Jermeniji, sa godišnjim prihodima od 3,8 milijardi dolara.

I Crvena zvezda i Pafos svesni su da bi plasmanom u Ligu šampiona zaradili ogroman novac, pa ni novčana nagrada ne bi bila pritisak na klupski budžet. Da podsetimo, Crvena zvezda je samo od prošlogodišnjeg plasmana u Ligu šampiona zaradilan nešto više od 32 miliona evra. Ista, a možda i veća suma čeka crveno-bele i ove godine, ukoliko budu uspešniji od Pafosa. U protivnom, moraće da se zadovolje učešćem u Ligi Evrope, gde će za plasman dobiti tri puta manju sumu, od one iz Lige šampiona.