LANETOV SIN DIGAO SRBIJU NA NOGE: Igrao sam za Zvezdu, ali... Oduvek mi je želja dres Partizana!
Dušan Jovanović je prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan izazvao je lavinu reakcija, a tako će biti i posle objašanjenja cele situacije.
Talentovani ofanzivac rođen 2008. godine, ujedno i sin Milana Laneta Jovanovića, izrazio je želju da se oglasi i za Meridian sport objasni čitavu situaciju.
“Želim da istaknem da sam proveo izuzetno lepo vreme u kadetskoj ekipi Crvene zvezde sa kojom sam postao šampion Srbije na šta sam izuzetno ponosan, kao i na činjenicu da sam golovima i asistencijama pružio svoj doprinos. Zahvalio bih se pre svega treneru Aleksandru Linti, sjajnom stručnjaku i čoveku, kod koga sam uživao i mnogo napredovao, kao i svim članovima stručnog štaba. Zahvaljujem se svojim i doskorašnjim saigračima među kojima sam stekao iskrene prijatelje. Odluka da pređem u Partizan je sportska, ali i ispunjenje dugogodišnje želje da se u crno-belom dresu ostvarim kao igrač. Kad se ovog leta ukazala šansa – nisam želeo da je propustim”, rekao je Jovanović
Dušan je jedan od trojice sinova proslavljenog reprezentativca. Rođen je 2008. godine, pokriva poziciju ofanzivnog veznog fudbalera i biće veliko pojačanje za omladince Partizana koje predvodi Ivan Radovanović.
Lazar, najstariji od braće Jovanović, ostvario je ovog leta transfer u Štutgart iz Crvene zvezde, dok je opremu u Humskoj nedavno uz Dušana zadužio i Miloš.
Kurir sport / Meridian sport