“Želim da istaknem da sam proveo izuzetno lepo vreme u kadetskoj ekipi Crvene zvezde sa kojom sam postao šampion Srbije na šta sam izuzetno ponosan, kao i na činjenicu da sam golovima i asistencijama pružio svoj doprinos. Zahvalio bih se pre svega treneru Aleksandru Linti, sjajnom stručnjaku i čoveku, kod koga sam uživao i mnogo napredovao, kao i svim članovima stručnog štaba. Zahvaljujem se svojim i doskorašnjim saigračima među kojima sam stekao iskrene prijatelje. Odluka da pređem u Partizan je sportska, ali i ispunjenje dugogodišnje želje da se u crno-belom dresu ostvarim kao igrač. Kad se ovog leta ukazala šansa – nisam želeo da je propustim”, rekao je Jovanović