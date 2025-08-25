Slušaj vest

Dugogodišnji predsednik Skupštine FK Radnik SurdulicaSlobodan Boban Popović, preminuo je u nedelju, objavio je surdulički klub.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost da nas je juče prerano napustio Slobodan Boban Popović, dugogodišnji predsednik Skupštine Fudbalskog kluba Radnik. Slobodan je bio izuzetan sportski radnik i iskreni prijatelj sporta. Godinama se zalagao za unapređenje sporta u našoj opštini, verujući da sport mora imati svoje zasluženo mesto u društvu. Kao bivši sportista, uvek je pružao nesebičnu podršku našim sportistima i bio im snažan vetar u leđa.

Iako mu je košarka bila najveća ljubav, nikada nije propuštao utakmice našeg fudbalskog kluba. Bio je veran član FK Radnik i deo našeg kolektiva, ne samo formalno već i srcem. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, ali i obavezu da nastavimo putem kojim nas je vodio – putem posvećenosti, zajedništva i ljubavi prema sportu.

Komemoracija će se održati u Velikoj sali Surduličkog kulturnog centra, u utorak, 26. avgusta 2025. godine, sa početkom u 10 časova. Sahrana će biti istog dana u 14 časova, na Starom surduličkom groblju.

Fudbalski klub Radnik izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su imali čast da ga poznaju. Počivaj u miru, čika Bobane - stoji u poruci FK Radnik.

