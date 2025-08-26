Srpski šampion na teškom ispitu u borbi za elitu evropskog fudbala.
NA KIPRU PADA KONAČNA ODLUKA: Evo gde možete gledati prenos meča Pafos - Crvena zvezda!
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 gostuju Pafosu na Kipru u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Prvi meč u Beogradu pripao je Pafosu, koji je šokirao krcatu Marakanu i slavio rezultatom 2:1.
Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić
Pred Zvezdom je težak ispit, da po velikoj vrućini i teškim uslovima za igru u Limasolu, nadoknade minus od jednog gola iz srpske prestnoce, ali za razliku od tog duela, crveno-beli će na Kipru biti jači za Radeta Krunića, Rodrigaa, a verovatno i Marka Arnautovića odnosno Nemanju Radonjića.
Meč između Pafosa i Crvene zvezde možete gledati u utorak od 21.00 na "TV Arena sport Premium 1" i na "RTS 1".
