Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 gostuju Pafosu na Kipru u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Prvi meč u Beogradu pripao je Pafosu, koji je šokirao krcatu Marakanu i slavio rezultatom 2:1.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Pred Zvezdom je težak ispit, da po velikoj vrućini i teškim uslovima za igru u Limasolu, nadoknade minus od jednog gola iz srpske prestnoce, ali za razliku od tog duela, crveno-beli će na Kipru biti jači za Radeta Krunića, Rodrigaa, a verovatno i Marka Arnautovića odnosno Nemanju Radonjića.

Meč između Pafosa i Crvene zvezde možete gledati u utorak od 21.00 na "TV Arena sport Premium 1" i na "RTS 1".

