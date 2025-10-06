Slušaj vest

Što zbog svoje lepote, a smatrali su je najseksi Hrvaticom, što zbog partnera koji su bili poznati sportisti.

Vedrana Linardić Foto: Instagram / Vedranalinardic

Međutim, iznenada se povukla iz javnosti. Domaći dizajneri otimali su se za nju, ali svoju manekensku karijeru zamenila je drugom. Nakon završenog Učiteljskog fakulteta, počela je da radi kao vaspitačica u vrtiću.

Pre veza koje su privukle širu medijsku pažnju, Vedrana je bila u sedmogodišnjoj vezi s fudbalerom Rijeke Matkom Đarmatijem. Nakon prekida te veze, mediji su spekulisali da je razlog bio nekadašnji fudbaler Zvezde Radomir Đalović, koji je u to vreme igrao za Rijeku, a danas i trenira. Njihova veza trajala je oko godinu dana.

Medijski je bila najviše popraćena njezina veza s hrvatskim fudbalskim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom 2011. Nakon tromesečne veze s Ćorlukom, koji je danas u braku s pevačicom Frankom Batelić, Vedrana je Novu 2012. dočekala u društvu Radomira Đalovića u jednom beogradskom klubu, no oboje su tvrdili da je susret bio slučajan i prijateljski.

Osim fudbalera, bila je u vezi i s vaterpolistom Ivanom Capanom.

Nakon manekenske karijere, Vedrana Linardić upisala je Učiteljski fakultet. Prethodno je završila Medicinsku srednju školu u Rijeci, no odlučila se za pedagogiju. Danas radi kao vaspitačica u jednom vrtiću u Rijeci.

Vedrana Linardić svojevremeno nije silazila sa naslovnica najprestižnijih hrvatskih časopisa i portala.