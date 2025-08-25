Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti objavio je danas spisak igrača spisak za septembarske mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Čilea i Bolivije, a ne njemu nema Nejmara i Vinisijusa Žuniora.

Nejmar (33), koji je od januara ponovo u Santosu, nije igrao za reprezentaciju gotovo dve godine zbog serije povreda.

"Nejmar je imao mali problem prošle nedelje", rekao je Ančeloti na konferenciji za medije, bez dodatnih detalja. Prema pisanju brazilskih medija, reč je o nelagodnosti u butnom mišiću.

"Ne moramo da testiramo Nejmara. Svi ga poznaju. Kao i ostali, mora da bude u pravoj fizičkoj formi kako bi pomogao timu na Svetskom prvenstvu", poručio je selektor.

Vinisijus Žunioru je data pošteda zbog suspenzije i napornog puta u La Paz.

Lukas Paketa se vraća u nacionalni tim nakon što je u julu oslobođen svih sumnji u vezi sa istragom o nameštanju utakmica. Vezista Vest Hema nije nastupao za Brazil još od novembra 2024.

Na spisak se vraća i napadač Čelsija Žoao Pedro.

Spisak igrača Brazila za mečeve sa Čileom (5. septembar) i Bolivijom (9. septembar): Golmani: Alison (Liverpul), Bento (Al-Nasr), Ugo Souza (Korintijans) Odbrana: Aleksandro (Lil), Aleks Sandro (Flamengo), Kaio Enrike (Monako), Daglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Kruzeiro), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Markinjos (PSŽ), Vanderson (Monako), Vesli (Roma) Vezni red: Andrej Santos (Čelsi), Bruno Gimaraiš (Njukasl), Kazemiro (Mančester junajted), Žoelinton (Njukasl), Lukas Paketa (Vest Hem) Napad: Estevao (Čelsi), Gabrijel Martineli (Arsenal), Žoao Pedro (Čelsi), Kaio Žorže (Kruzeiro), Luis Enrike (Zenit), Mateus Kunja (Mančester junajted), Rafinja (Barselona), Rišarlison (Totenhem).

Brazil je već obezbedio plasman na Mundijal.