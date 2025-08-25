Slušaj vest

Fudbaleri Njukasla i Liverpula odigrali su fantastičnu utakmicu u okviru 2. kola Premijer lige.

Liverpul je posle velike drame slavio rezultatom 3:2 (1:0).

Na stadionu "Sent Džejms" viđeno je sve što fudbal može da pruži, ali ono najvrednije su sjajni golovi na obe strane.

Aktuelni šampion je poveo golom Gravenberča u 35. minutu.

Njukasl je u trećem minutu nadoknade u prvom poluvremenu ostao sa igračem manje pošto je isključen Gordon.

Već posle 22 sekunde igre u drugom poluvremenu Ekitike je duplirao vođstvo.

Iako sa igračem manje, Njukasl je krenuo u juriš. I isplatilo mu se već u 57. minutu kada je Bruno smanjio na 1:2.

Njukasl je do izjednačenje stigao u 88. minutu golom Osule.

Sudija je produžio utakmicu za 11 minuta, a u 10. minutu nadoknade, odnosno 100. minutu mladi 17. godišnji Rio doneo je sva tri boda šampionu.

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir