LAMIN JAMAL KONAČNO POKAZAO DEVOJKU! Nakon burnog leta, povezivanja sa starletama i porno glumicama Barsin superstar objavio fotku i potvrdio - ona je ta!(FOTO)
Zvezda Barse, konačno je smirila buru glasina i na Instagramu je potvrdio romansu sa argentinskom pevačicom Niki Nikol!
Nakon nedelja šuškanja o tajnim susretima od Monaka do noćnog kluba, Lamin je izabrao njen rođendan - 25. avgust za istinski potez: objavio je sliku u kojoj nežno grli Niki dok su okruženi tortom, ružama, balonima u obliku srca, i svim onim romantičnim "specijalnim efektima".
Sve to je propratio samo emotikon torte i srca, ali sasvim dovoljno jasno i glasno da više nema dileme.
Njihova razlika u godinama - Niki ima 25, a Lamin tek 18, podigla je prašinu na društvenim mrežama. Dok neki fanovi podržavaju njihovu hrabru ljubav, drugi kritikuju ovakav izbor.
Ovog leta, Jamal je bio u centru nekoliko skandala, od proslave žurke za 18. rođendan, preko tužbi ljudi patuljastvog rasta, afere sa influenserkom Fati Vaskes, kao i optužbama porno glumice Klaudije Bavel da ju je mladi fudbaler preklinjao da se nađu, ali da je ona sve odbila kada je saznala da je igrač Barselone maloletan.