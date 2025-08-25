Slušaj vest

Fudbaleri Hetafea pobedili su večeras na gostujućem terenu Sevilju 2:1, u meču drugog kola španske Primere.

Oba gola za Hetafe postigao je Adrian Liso u 15. i 51. minutu.

Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Sevilja je do pogotka stigla autogolom Huana Iglesiasa u 45. minutu.

Hetafe je četvrti sa šest bodova, a Sevilja je na 17. mestu bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Hetafe će gostovati Valensiji, dok će Sevilja u goste Đironi.

Nemanja Gudelj je bio kapiten Sevilje i na ovoj utakmici.

