Nemanja Gudelj je bio kapiten Sevilje i na ovoj utakmici
Fudbal
GUDELJEV TIM OSTAO BEZ BODOVA: Hetafe na gostovanju pobedio Sevilju
Slušaj vest
Fudbaleri Hetafea pobedili su večeras na gostujućem terenu Sevilju 2:1, u meču drugog kola španske Primere.
Oba gola za Hetafe postigao je Adrian Liso u 15. i 51. minutu.
Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Sevilja je do pogotka stigla autogolom Huana Iglesiasa u 45. minutu.
Hetafe je četvrti sa šest bodova, a Sevilja je na 17. mestu bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Hetafe će gostovati Valensiji, dok će Sevilja u goste Đironi.
Nemanja Gudelj je bio kapiten Sevilje i na ovoj utakmici.
Reaguj
Komentariši