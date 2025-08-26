Darko Lazić bio je gost emisije "Na kafi sa Grafosom" gde je pričao o svojoj karijeri
NA KAFI SA GRAFOSOM
OD ZVEZDE, PREKO RUSIJE I TURSKE, DO BALKANA I GRAFIČARA! Darko Lazić govorio o svojoj karijeri: "Pobedili smo Spartak u Moskvi, pa dobili 7 dana slobodno!"
Šesti gost emisije koju je pokrenuo RFK Grafičar, "Na kafi sa Grafosom", bio je jedan od najiskusnijih igrača tima sa Senjaka, Darko Lazić, koji je govorio o svojoj karijeri.
Darko Lazić Foto: Starsport
Darko je svoj fudbalski put počeo u Crvenoj zvezdi, zatim je igrao u Rusiji, Turskoj, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, da bi priču zaokružio u Grafičaru. Detalje iz njegove karijere možete čuti u sledećem video snimku:
