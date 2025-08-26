Slušaj vest

Vojvodina je odlično otvorila sezonu, a sjajne igre pružio je i Stefan Bukinac. Odlične partije mladog fudbalera na startu sezone obradovale su sve navijače “stare dame”. Postao je nezamenjiv deo tima i to kao igrač iz Vošine škole.

Stefan je govorio o rezultatima Vojvodine.

– Veoma sam zadovoljan početkom sezone. Sve ide u dobrom smenu, baš onako kako smo i planirali. Ostaje mali žal za nerešenim rezultatom protiv Javora, ali mislim da smo to “popravili” dobrom igrom i pobedom protiv kvalitetne ekipe TSC-a – počinje razgovor mladi fudbaler Vojvodine.

Svi pet utakmica – svaki minut na terenu.

– Mislim da sam opravdao to, ali naravno da želim da budem još bolji iz utakmice u utakmicu. Sezona je tek počela, verujem da sve može da se podigne na još viši nivo i daću sve od sebe da tako i bude.

Foto: FK Vojvodina

Jedan “detalj” razlikuje ovu Vojvodinu od prošlosezonske.

– Očigledno je da smo dosta podigli fizičku spremu u odnosu na prošlu sezonu. To će nam mnogo značiti tokom čitavog prvenstva. Igramo dobro, imamo kvalitetne igrače, beležimo dobre rezultate i imamo sve uslove da nastavimo još bolje u nastavku sezone.

Deoba mesta broj jedan na tabeli posle šestog kola…

– Jako sam srećan zbog pozicije na tabeli, ali to treba da bude normalno za Vojvodinu. Ovaj klub zaslužuje uvek da je na vrhu. Daćemo sve od sebe da ovo mesto zadržimo i na kraju sezone.

Govorio je Bukinac o zajedništvu među igračima i podršci koju jedan drugom pružaju…

– Baš bitan faktor. Od kada sam u klubu atmosfera nikad nije bila bolja! Bukvalno smo kao jedna porodica, gde se niko ne izdvaja i gde nam je svima jedna stvar na prvom mestu, a to je tim – rekao je Stefan Bukinac.

BONUS VIDEO: