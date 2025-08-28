Slušaj vest

Mančester junajted će po drugi put za 35 godina propustiti takmičenje u Evropi.

Crveni đavoli su prethodnu sezonu završili na katastrofalnom 15. mestu,  a u finalu Lige Evrope poraženi su od Totenhema i tako ostali bez prilike da nastupe u Ligi šampiona ove sezone.

Zanimljivo je da je trener Mančester Ruben Amorim zadovoljan zbog ovakvog epiloga, jer će imati mnogo više vremena za rad sa igračima tokom sezone.

"Nismo bili spremni da igramo u Evropi i u Premijer ligi", rekao je Portugalac, "Potrebno nam je vreme da se razvijemo kao tim".

Junajted je osvojio jedan bod u prve dve utakmice u Premijer ligi, pošto je izgubio od Arsenala (0:1) na otvaranju sezone, a potom remizirao na gostovanju Fulamu(1:1) a Amorim mora ozbiljno da shvati  takmičenje u Liga kupu jer će pobednik tog takmičenja izboriti plasman u Evropu, što je i glavni cilj kluba ove sezone.

Junajted meč 2. runde Liga kupa igra već u sredu protiv četvrtoligaša Grimzbija.

