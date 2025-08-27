Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u plej-ofu Lige šampiona.

Zvezda je odigrala 1:1 u revanš meču protiv Pafosa na Kipru nakon dramatične završnice.

1/27 Vidi galeriju Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Evo kako kako je Kurir video nastup igrača Crvene zvezde u Limasolu.

Mateus 5,5

Sve je odbranio što je do njega bilo.U nekoliko navrata spsavao je ostatak ekipe sigurnim intervencijama. Ipak, gol mu ide na dušu, kao i celopunoj ekipi, jer je bio prenaivan. Nepotrebno je izašao, tako da nije mogao nikako da se vrati i interveniše kod lob udarca.

Seol 6

Igrao je u oba pravca svih 90 minuta i ozbiljno se trošio. Pred kraj utakmice potpuno je izgubio snagu i energiju. Bio je jedan od boljih u timu Crvene zvezde ove večeri. Inicijator akcije kod prvog gola Zvezde. Tada je pod pritiskom i u duelu sačuvao mirnoću i tačnom pasom otvorio šansu, koja je pretvorena u gol.

Veljko Milosavljević 6,5

I u drugom meču bio je bolji deo štoperskog para Zvezde, bez obzira na neiskustvo i svojih 18 godina. Bio je siguran u skoku, ali i u duel igri. Odlično je zaustavio Andersona koji se nije video pored njega. Opet, bilo je i pogrešnih poteza. Nije mu prošla nijedna dubinska lopta, pa je neverovatno da mu niko sa klupe nije sugerisao da to ne radi.

Miloš Veljković 5

Preterano nesiguran i nervozan. Ponovo je u prvom delu pravio sitne greške, posle jedne kada je dao kratku loptu golmanu, Mateus je na svu sreću pratio akciju i otklonio bilo kakvu opasnost po gol Zvezde. Stravičnu grešku je napravio u 56. minutu, kada je ostavio igrače Pafosa u kontri "2 na 1", ali je Milosavljević rešio ti situaciju. Paničio je bez potrebe, i tako sam sebe uvodio u problem. Kao da nije umeo da upotrebi ogromno iskustvo koje ima.

Nair Tiknizjan 5,5

Daleko više posvećen defanzivnom zadacima, jer je ispred sebe imao Koreu koji mu je pravio mnogo problema u prvoj utakmici. Kako je utakmica odmicala tako je gubio energiju i nije mogao da bude od velike pomoći u napadu. I njemu ide gol na dušu, jer je faul, a onda i gol došao po toj strani.

Timi Maks Elšnik 5

Nije bio na svom nivou, ni energetski, a ni takmičarski. Kao da je bio u kontraritmu, lopte su mu bile mlake i neprecizne. Gubio je duele na sredini terena i nije mogao da se nosi sa snažnijim igračima Pafosa. Grubu grešku napravio je u 83.minutu, kada je izgubio loptu na sredini terena i omogućio kontru Pafosu. Jednostavno, podbacio je u ovoj utakmici kao i veći broj igrača.

Rade Krunić 6,5

Videlo se od starta koliko je željan utakmice. Bio je pravi vođa na terenu. Borio se na sredini i iz većine duela izlazio kao pobednik. Međutim, uvek je na leđima imao jednog, a nekada i dvojicu igrača, što je posledica da nije bilo podrške saigrača. Nažalost, njegova dobra partija nije krunisana plasmanom u Ligu šampiona, pa će morati ekipu da predvodi u Ligi Evrope.

Šavi Babika 6

Koliko god bio kritikovan, on je u prvih 45 minuta bio najaktivniji fudbaler Crvene zvezde. Oko njega se dosta toga dešavalo, stalno je lopta bila u njegovom posedu, ali nikako nije mogao da pobegne i stvori gol šansu. Tačnije, jednom je uspeo, u 14.minutu, ali je izabrao najlošije rešenje, kada je umesto da uposli Duartea i Šerifa traljavo šutirao pored gola. Deluje da bi ga trener Milojević ostavio u igri, da nije dobio žuti karton.

Bruno Duarte 5,5

Aktivan od starta utakmice, ali nije bilo dobro što je morao da se vraća na svoju polovinu kako bi uzeo loptu. Tu se previše trošio i u završnici akcija gubio dah. Opet, i takav bio je od velikog značaja za ekipu. Nije se dobro razumeo u nekoliko prilika da Babikom, što je otežavalo situaciju Crvenoj zvezdi u napadačkim akcijama. Bio je žrtva taktike i samo iz tog razloga napustio je pre vremena utakmicu, prepustivši svoje mesto Marku Arnautoviću.

Mirko Ivanić 6

Fudbal je magična igra. Ali, stvarno. Ništa mu nije polazilo za nogom, gubio je duele, bio slab u remplovanju, nesiguran u pas igri. A, onda... Došao je taj 60. minut kada je pogodio mrežu Pafosa za vođstvo Zvezde. Posle toga dobio je sigurnost i bio jedan od boljih, sve do izmene posle izjednačujući gola Pafosa.

Šerif Endijaj 5

Nije se video u prvih 45 minuta. Kao da nije postojao na terenu. Izgurali su ga defanzivci Pafosa na 20 metara od gola. Bio je okrenut leđima sve vreme i kao takav potpuno beskoristan. U drugom delu, posebno posle ulaska Arnautovića došao je do daha, jer je umesto da dvojicom morao da se bori sa jednim defanzivcem Pafosa. Međutim, nijednom se nije našao u gol šansu, tačnije jednom jeste, kada je kasnio da prosledi loptu sa pet metara u praznu mrežu. Sve u svemu, više nego skromna partija u najznačajnijoj utakmici sezone.

Nemanja Radonjić 6

Umesto Šavija Babike od 56.minuta. Doneo preko potrebnu energiju u ekipu. Stalno je pritiskao po desnoj strani i prava je šteta što posle nekoliko dobrih solo prodora nije zatresao mrežu Pafosa. Konstantno je bio udaran i vučen za dred od strane igrača kiparskog prvaka, pa je bio i preterano nervozan.

Marko Arnautović 6

Umesto Bruna Duartea od 56.minuta. Doneo je Zvezdi svojim ulaskom dubinu i širinu u napadu. Rasteretio je Šerifa, a svojim gabaritima i masom prosto je uterao igrače Pafosa u 16 metara, čime je ostavljao otvorene bokove Radonjiću i Ivanića za napade.

Piter Olajinka /

Od 90. umesto Mirka Ivanića. Premalo vremena za ocenu.

Aleksandar Katai /

Od 90.umesto Timija Maksa Elšnika. Premalo vremena za ocenu.

Vladan Milojević 5

Kao da je izgubio prvih 45 minuta nadmudrujući se sa kolegom Karsedom, a to nije izašlo na dobro, jer mu je ekipa bila u deficitu za jedan gol. Zvezda je bila slaba i bezidejna u prvih 45 minuta, znatno bolja u drugom poluvremenu. Imao je impozantan bilans od 15 pobeda u Ligi šampiona, koji je nažalost prekinut na Kipru od Pafosa. Mnogo je imao vere u Šerifa Endijaja, a on je odigrao veoma lošu utakmicu. Zvezda nije igrala loše u drugih 45 minuta, ali ekipa koja pretenduje da igra Ligu šampiona ne sme sebi da dopusti da prima naivne golove, kao što je bio ovaj protiv Pafosa. Jasno je sada i da je poraz u Beogradu bio prepreka koju Milojević i igrači Zvezde psihološki, a ni igrački nisu mogli da prebrode na vruće gostovanju u Limasolu.