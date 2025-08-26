Pafos-Crvena zvezda revanš meč plej-ofa za Ligu šampiona
LIGA ŠAMPIONA
IVANIĆ ZA ERUPCIJU ODUŠEVLJENJA DELIJA NA STADIONU: Ovako su crveno-beli poveli na Kipru
Nakon prave rovovske bitke Ivanić je doveo crveno-bele u vođstvo golom u 60 minutu.
Sjajno je prošao Seul, dodao do Endiajea, ovaj prosledio do Ivanića, koji je šutirao. Lopta je zakačila Lukasena, promenila pravac, prevarila golmana Mihajlova i završila u mreži.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
Zvezda je tako anulirala minus sa Kipra za erupciju oduševljenja Delija na tribinama.
