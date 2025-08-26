Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Nakon prave rovovske bitke Ivanić je doveo crveno-bele u vođstvo golom  u 60  minutu.

Sjajno je prošao Seul, dodao do Endiajea, ovaj prosledio do Ivanića, koji je šutirao. Lopta je zakačila Lukasena, promenila pravac, prevarila golmana Mihajlova i završila u mreži.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Zvezda je tako anulirala minus sa Kipra za erupciju oduševljenja Delija na tribinama.

Arnautović i Radonjić ušli u igru Izvor: Kurir