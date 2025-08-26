Pafos - Crvena zvezda, revanš meč plej-ofa za Ligu šampiona
LIGA ŠAMPIONA
POČINJE DA KLJUČA U LIMASOLU: Delije stigle na stadion, tribine skoro pune sat vremena pre meča!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Navijači Crvene zvezde u velikom broju sa čak devet autobusa stigli su na stadion a prati ih ogromno obezbeđenje.
Sat vremena uoči utakmice stadion se polako puno i nema sumnje da će biti ispunjen do poslednjeg mesta, pošto su karte za ovaj odavno rasprodate.
Pogledajte i sami atmosferu uoči meča.
