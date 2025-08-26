Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Navijači Crvene zvezde u velikom broju sa čak devet autobusa stigli su na stadion a prati ih ogromno obezbeđenje.

Sat vremena uoči utakmice stadion se polako puno i nema sumnje da će biti ispunjen do poslednjeg mesta, pošto su karte za ovaj odavno rasprodate.

Pogledajte i sami atmosferu uoči meča.

Pafos, Crvena zvezda,stadion, atmosfera Izvor: Kurir

Navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa na Kipru Izvor: Kurir