Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu od 21.00 u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Pre početka utakmice, ceo stadion Pafosa skandirao je "Mojo, Mojo, Mojo", kada je krupni čovek ušao na tribine. Širok osmeh i visoko podignute ruke bile su signal za još jače skandiranje njegovog imena i aplauze.

Mojo legenda Pafosa
Detalj uoči meča Pafos - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Raspitali smo se o kome se radi, a onda su nam navijači Pafosa objasnili da je "Mojo" legenda kluba. Pre 20 godina bio je najbolji fudbaler Pafosa i otada je stekao kultni status među navijačima.

Rođen je u Zimbabveu, i kao mlad igrač je došao na Kipar, a već 20 godina je zaštitno lice Pafosa.

