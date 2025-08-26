Svi su mu skandirali!
ikona kluba
KO JE "MOJO"? Legenda Pafosa izazvala delirijum na stadionu, Kurir na licu mesta sve snimio! (FOTO)
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu od 21.00 u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Pre početka utakmice, ceo stadion Pafosa skandirao je "Mojo, Mojo, Mojo", kada je krupni čovek ušao na tribine. Širok osmeh i visoko podignute ruke bile su signal za još jače skandiranje njegovog imena i aplauze.
Detalj uoči meča Pafos - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
Raspitali smo se o kome se radi, a onda su nam navijači Pafosa objasnili da je "Mojo" legenda kluba. Pre 20 godina bio je najbolji fudbaler Pafosa i otada je stekao kultni status među navijačima.
Rođen je u Zimbabveu, i kao mlad igrač je došao na Kipar, a već 20 godina je zaštitno lice Pafosa.
