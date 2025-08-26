Velika podrška za fudbalere Zvezde na stadionu "Alfa Mega".
GRMI PESMA "DELIJA" NA KIPRU: Navijači Crvene zvezde još jednom pokazali ko je najbolji! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u odlučujućem meču za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Kiprani su u prvoj utakmici na krcatoj Marakani slavili sa 2:1, a na srpskom šampionu je da u gostima nadoknadi minus od jednog gola iz srpske prestonice.
Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport
Zvezdini fudbaleri će u Limasolu imati ogromnu podršku svojih vernih "delija", koji su došli na Kipar kako bi podrškom pomogli svom klubu.
