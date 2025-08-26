Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u odlučujućem meču za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Kiprani su u prvoj utakmici na krcatoj Marakani slavili sa 2:1, a na srpskom šampionu je da u gostima nadoknadi minus od jednog gola iz srpske prestonice.

Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport

Zvezdini fudbaleri će u Limasolu imati ogromnu podršku svojih vernih "delija", koji su došli na Kipar kako bi podrškom pomogli svom klubu.

Delije glasne na Kipru Izvor: Kurir

Delije na meču Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Pešić.jpg

Pafos, Crvena zvezda,stadion, atmosfera Izvor: Kurir