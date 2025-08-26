NIJE SVE TAKO CRNO! Evo koliko je Crvena zvezda zaradila ulaskom u Ligu Evrope!
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Ligi Evrope jer su u borbi za Ligu šampiona izbačeni od Pafosa sa ukuonim rezultatom 3:2.
Crveno-beli su u kvalifikacijama zaradili koeficijent od 4.5, dodatne bodove i za ulazak u Ligu Evrope o čemu možete da čitate ovde, Kada je novčana zarada u pitanju, crveno-beli su obezbedili makar 8.6 miliona na osnovu plasmana u LE.
Za plej-of za Ligu šampiona garantovano je 4.29 miliona, još 4.31 miliona za ligašku fazu LE, što daje sumu od 8.6 miliona evra. Dodatno, Zvezda će zaraditi i novac od TV prava i još uvek nije poznata tačna suma, ali zahvaljujući njoj, Zvezda ide na sumu od oko 10 miliona.
Dodatno, za svaku pobedu u LE zarađuje se 450.000 evra, za remi 150.000 evra, u slučaju da bude među prvih osam 600.000, a od devetog do 24. mesta 300.000 evra. Naravnom i za dalje faze sledeće novčane nagrade, ali o tome je rano pričati.
