Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Ligi Evrope jer su u borbi za Ligu šampiona izbačeni od Pafosa sa ukuonim rezultatom 3:2.

Crveno-beli su u kvalifikacijama zaradili koeficijent od 4.5, dodatne bodove i za ulazak u Ligu Evrope o čemu možete da čitate ovde, Kada je novčana zarada u pitanju, crveno-beli su obezbedili makar 8.6 miliona na osnovu plasmana u LE.

1/7 Vidi galeriju Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport

Za plej-of za Ligu šampiona garantovano je 4.29 miliona, još 4.31 miliona za ligašku fazu LE, što daje sumu od 8.6 miliona evra. Dodatno, Zvezda će zaraditi i novac od TV prava i još uvek nije poznata tačna suma, ali zahvaljujući njoj, Zvezda ide na sumu od oko 10 miliona.

Dodatno, za svaku pobedu u LE zarađuje se 450.000 evra, za remi 150.000 evra, u slučaju da bude među prvih osam 600.000, a od devetog do 24. mesta 300.000 evra. Naravnom i za dalje faze sledeće novčane nagrade, ali o tome je rano pričati.

