Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u plej ofu Lige šampiona..

Momenat odluke dogodio se u 89. minutu kada je Žaža fantastičnim golom doneo svom timu izjednačenje Ligu šampiona.

Nakon toga i jednog faula nad igračem domaćeg tima nastao je opšti haos na terenu.

Navijači Pafosa su napali Stefana Lekovića, Trenera golmana Supića i pomoćnog trenera koji su sedeli u publici posle trećeg gola. Došlo je do komešanja, a onda su redari počeli da ih guraju svu trojicu ka izlazu, pa su igrači Zvezde potrčali ka svlačionici.

Nakon petominutne pauze meč je nastavljen, ali Zvezda nije uspela da postigne gol i usledilo je veliko slavlje igrača i navijača Pafosa.

Pogledajte i sami taj momenat.

Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos Izvor: Kurir