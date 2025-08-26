Nestvaran gol je primila Crvena zvezda na Kipru!
haos
ŠOK I NEVERICA NA KIPRU: Gol Pafosa koji je zaledio Crvenu zvezdu - pa, da li je moguće? (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde su na Kipru primili gol koji se retko viđa!
Vodila je Zvezda nakon gola Mirka Ivanića, a onda se u 89. minutu pojavio Žaža koji je postigao nestvaran gol...
Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Bio je to i odlučujući trenutak meča, pošto je utakmica okončana rezultatom 1:1. U Beogradu, Pafos je slavio sa 2:1 i sa ukupnim skorom od 3:2 - idu dalje!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši