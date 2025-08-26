Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su na Kipru primili gol koji se retko viđa!

Vodila je Zvezda nakon gola Mirka Ivanića, a onda se u 89. minutu pojavio Žaža koji je postigao nestvaran gol...

Bio je to i odlučujući trenutak meča, pošto je utakmica okončana rezultatom 1:1. U Beogradu, Pafos je slavio sa 2:1 i sa ukupnim skorom od 3:2 - idu dalje!

