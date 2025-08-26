Slušaj vest

Finiš revanša plej-ofa za Ligu šampiona između Pafosa i Crvene zvezde obeležili su brojni skandali pored terena.

Prvi incident se desio na delu tribine gde su se nalazili simpatizeri Crvene zvezde, na zapadnoj tribini iza klupe beogradskog kluba.

1/7 Vidi galeriju Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport

Kako se vidi na snimcima, sa gornje tribine su pojedinci koji su na sebi imali šalove PAOK-a gađali zvezdaše svim i svačim, takođe ih pljuvali i polivali. Potom su pokušali da dođu do navijača Zvezde, ali su sprečeni u tome.

Ovako je počeo incident na utakmici Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Takođe, incident se desio i kod tunela za igrače, kada je napadnut fudbaler Zvezde Stefan Leković koji nije bio u timu, već se nalazio na tribinama.

Tuča na meču Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Incident na meču Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir