Kako se vidi na snimcima, sa gornje tribine su pojedinci koji su na sebi imali šalove PAOK-a gađali zvezdaše
SAZNAJEMO! NAVIJAČI PAOKA IZAZVALI HAOS NA ZVEZDINOM MEČU: Pristalice Partizanovog bratskog kluba gađale simpatizere crveno-belih, polivale ih i pljuvale
Finiš revanša plej-ofa za Ligu šampiona između Pafosa i Crvene zvezde obeležili su brojni skandali pored terena.
Prvi incident se desio na delu tribine gde su se nalazili simpatizeri Crvene zvezde, na zapadnoj tribini iza klupe beogradskog kluba.
Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport
Kako se vidi na snimcima, sa gornje tribine su pojedinci koji su na sebi imali šalove PAOK-a gađali zvezdaše svim i svačim, takođe ih pljuvali i polivali. Potom su pokušali da dođu do navijača Zvezde, ali su sprečeni u tome.
Takođe, incident se desio i kod tunela za igrače, kada je napadnut fudbaler Zvezde Stefan Leković koji nije bio u timu, već se nalazio na tribinama.
