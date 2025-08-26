Slušaj vest

Finiš revanša plej-ofa za Ligu šampiona između Pafosa i Crvene zvezde obeležili su brojni skandali pored terena.

Prvi incident se desio na delu tribine gde su se nalazili simpatizeri Crvene zvezde, na zapadnoj tribini iza klupe beogradskog kluba.

Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport

 Kako se vidi na snimcima, sa gornje tribine su pojedinci koji su na sebi imali šalove PAOK-a gađali zvezdaše svim i svačim, takođe ih pljuvali i polivali. Potom su pokušali da dođu do navijača Zvezde, ali su sprečeni u tome.

Ovako je počeo incident na utakmici Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Takođe, incident se desio i kod tunela za igrače, kada je napadnut fudbaler Zvezde Stefan Leković koji nije bio u timu, već se nalazio na tribinama.

Tuča na meču Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Incident na meču Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ ZAGRMEO SA KIPRA: Ovo je na nivou seoske lige, imamo dva prebijena igrača...
Vladan Milojević
FudbalOPŠTA TUGA MEĐU "DELIJAMA": Očaj i bes na Tviteru, pljušte žestoki komentari nakon ispadanja Zvezde od Pafosa!
Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa
FudbalŠOK I NEVERICA NA KIPRU: Gol Pafosa koji je zaledio Crvenu zvezdu - pa, da li je moguće? (VIDEO)
Žaža
FudbalCRVENA ZVEZDA BIZARNIM GOLOM U 89. MINUTU OSTALA BEZ LIGE ŠAMPIONA: Crveno-bele skupo koštao poraz u Beogradu
2025-08-26 21_44_20-_novo.txt - Notepad.jpg

Ovako je počeo incident na utakmici Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir