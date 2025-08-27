Evo kada Crvena zvezda dobija rivale u Ligi Evrope.
šteta, ali glavu gore
POZNATO KADA JE ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda sanjala Ligu šampiona, ali nisu imali sreće...
Slušaj vest
Sanjala je Crvena zvezda Ligu šampiona i dala sve od sebe, ali je stala na poslednjoj prepreci.
Zvezdu je u plej-ofu eliminisao Pafos sa 3:2 u ukupnom skoru. Posle 2:1 za Kiprane u Beogradu, Pafos je uspeo da odigra 1:1 na svom terenu i tako izbaci Zvezdu.
Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Ipak, Zvezda će ponovo biti deo Evrope, ali ovoga puta u okviru Lige Evrope, a ne Lige šampiona.
Žreb za Ligu Evrope na programu u petak od 13.00 i tada će Zvezd dobiti po dva rivala iz svakog šešira.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši