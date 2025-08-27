Slušaj vest

Sanjala je Crvena zvezda Ligu šampiona i dala sve od sebe, ali je stala na poslednjoj prepreci.

Zvezdu je u plej-ofu eliminisao Pafos sa 3:2 u ukupnom skoru. Posle 2:1 za Kiprane u Beogradu, Pafos je uspeo da odigra 1:1 na svom terenu i tako izbaci Zvezdu.

Ipak, Zvezda će ponovo biti deo Evrope, ali ovoga puta u okviru Lige Evrope, a ne Lige šampiona.

Žreb za Ligu Evrope na programu u petak od 13.00 i tada će Zvezd dobiti po dva rivala iz svakog šešira.

