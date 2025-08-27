Slušaj vest

Sanjala je Crvena zvezda Ligu šampiona i dala sve od sebe, ali je stala na poslednjoj prepreci.

Zvezdu je u plej-ofu eliminisao Pafos sa 3:2 u ukupnom skoru. Posle 2:1 za Kiprane u Beogradu, Pafos je uspeo da odigra 1:1 na svom terenu i tako izbaci Zvezdu.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, Zvezda će ponovo biti deo Evrope, ali ovoga puta u okviru Lige Evrope, a ne Lige šampiona.

Žreb za Ligu Evrope na programu u petak od 13.00 i tada će Zvezd dobiti po dva rivala iz svakog šešira.

Ne propustiteFudbalBURNA KONFERENCIJA VLADANA MILOJEVIĆA: Gorelo posle meča na Kipru, trener Zvezde urlao: "Šta je katastrofa"?
Vladan Milojević
FudbalOPŠTA TUGA MEĐU "DELIJAMA": Očaj i bes na Tviteru, pljušte žestoki komentari nakon ispadanja Zvezde od Pafosa!
Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa
FudbalŠOK I NEVERICA NA KIPRU: Gol Pafosa koji je zaledio Crvenu zvezdu - pa, da li je moguće? (VIDEO)
Žaža
FudbalSAZNAJEMO! NAVIJAČI PAOKA IZAZVALI HAOS NA ZVEZDINOM MEČU: Pristalice Partizanovog bratskog kluba gađale simpatizere crveno-belih, polivale ih i pljuvale
Pafos, FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Delije podržale igrače Izvor: Kurir