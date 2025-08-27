REDAR UDARIO FUDBALERA CRVENE ZVEZDE: Arnautović pobesneo posle skandala ispred svlačionice
Buran je bio finiš utakmice Pafos - Crvena zvezda.
Crveno-beli nisu uspeli u revanšu plej-ofa da nadoknade poraz iz Beograda, pa su posle 1:1 ostali bez plasmana u Ligu šampiona.
No, ono što smo gledali u poslednjim minutama meča bilo je sve drugo samo ne sport i fudbal.
Stefan Leković udaren je od strane jednog od redara dok je bio na tribini u društvu trenera golmana Supiča i još desetak članova stručnog štaba. Pocepana mu je i majica, a napadnut je i pri ulasku u svlačionicu.
Odluka uprave Pafosa je da igrače Zvezde koji nisu igrali i članove stručnog štaba smeste na tribinu.
Posle završetka meča, Marko Arnautović je pobesneo i izašao iz svlačionice i da vidi ko je taj od redara koji je udario njegovog saigrača od 22 godine.
Nije pravio incident, samo je tražio da vidi tu osobu. Sa njim su izašli Katai i ostali fudbaleri Zvezde, ali je sve ubrzo smireno i igrači su se vratili u svlačionicu.