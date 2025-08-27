Slušaj vest

Buran je bio finiš utakmice Pafos - Crvena zvezda.

Crveno-beli nisu uspeli u revanšu plej-ofa da nadoknade poraz iz Beograda, pa su posle 1:1 ostali bez plasmana u Ligu šampiona.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

No, ono što smo gledali u poslednjim minutama meča bilo je sve drugo samo ne sport i fudbal.

Stefan Leković udaren je od strane jednog od redara dok je bio na tribini u društvu trenera golmana Supiča i još desetak članova stručnog štaba. Pocepana mu je i majica, a napadnut je i pri ulasku u svlačionicu.

Odluka uprave Pafosa je da igrače Zvezde koji nisu igrali i članove stručnog štaba smeste na tribinu.

Redar udario fudbalera Crvene zvezde Izvor: Kurir

Posle završetka meča, Marko Arnautović je pobesneo i izašao iz svlačionice i da vidi ko je taj od redara koji je udario njegovog saigrača od 22 godine.

Nije pravio incident, samo je tražio da vidi tu osobu. Sa njim su izašli Katai i ostali fudbaleri Zvezde, ali je sve ubrzo smireno i igrači su se vratili u svlačionicu.

FK Crvena zvezda, Pafos, Mirko Ivanić
Vladan Milojević
Pafos, FK Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa
2025-08-26 21_44_20-_novo.txt - Notepad.jpg

Ovako je počeo incident na utakmici Pafos - Crvena zvezda Izvor: Kurir