Štoper Crvene zvezde Veljko Milosavljević sumirao je utiske po završetku meča sa Pafosom.

Mladi defanzivac je bio vidno utučen, ali glava je bila gore i pored teškog rezultata!

- Teška utakmica. Teško je ovde igrati. Hvala našim navijačima što su došli da nas podrže po teškom vremenu. Otvorili smo se od početka, hteli smo rani pogodak. Uspeli smo da ga damo u drugom poluvremenu, ali videli ste kakav smo gol primili na kraju. Nije bilo sreće, ali je Pafos odlična ekipa. Crvena zvezda je klub za Ligu šampiona. Imali smo veliku želju da je igramo, ali ipak moramo u Ligu Evrope."

O velikom interesovanju za njega, mladi štoper je rekao:

- Zvezdino sam dete, volim klub i voleo bih sa Zvezdom da igram Ligu Evrope!

Stiče se utisak da je falilo koncentracije u ključnim momentima.

- Bilo je i do koncentracije. Primili smo pogodak u prvom minutu u Beogradu, a sada u poslednjem. Ali, to je fudbal - zaključio je Milosavljević.

