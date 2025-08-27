Slušaj vest

Pafos je prvi put u istoriji izborio plasman u Ligu šampiona, pošto je u plej-ofu kvalifikacija eliminisao Crvenu zvezdu.

Posle trijumfa u Beogradu (1:2), Kiprani su u revanšu odigrali nerešeno sa Zvezdom (1:1) i tako obezbedili plasman u elitno takmičenje.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Junak Pafosa bio je Žaža, koji je spektakularnim golom u 89. minutu meča rastužio crveno-bele i obezbedio Pafosu mesto u Ligi šampiona.

Meč je sa tribina pratio i legendarni Brazilac David Luiz, koji je nedavno stigao u Pafos, ali zbog povrede nije bio u sastavu za meč sa Zvezdom.

Bivši as Čelsija posle utakmice proslavio je sa saigračima veliki uspeh.

Na društvenim mrežama podelio je fotografiju iz svlačionice sa junakom utakmice Žažom uz kratak komentar:

"Momak gori! Čestitke brate", napisao je oduševljeni David Luiz.

David Luiz
Slavlje Pafosa - David Luiz i Žaža Foto: Screenshot

 Kurir sport

Ne propustiteFudbalMNOGO JAKIH IMENA ČEKA ZVEZDU! Pogledajte ko su učesnici Lige Evrope ove sezone - Dinamo Zagreb, Roma, Porto...
FK Crvena zvezda
FudbalZVEZDA IMA TIM ZA LIGU ŠAMPIONA! OVO JE NEUSPEH: Veljko Milosavljević razočaran posle neuspeha protiv Pafosa!
Veljko Milosavljević
FudbalMILOJEVIĆ NA GRČKOM REKAO KIPRANIMA! Crvena zvezda podnosi tužbu UEFA, evo i zašto!
FK Crvena zvezda
FudbalPOZNATO KADA JE ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda sanjala Ligu šampiona, ali nisu imali sreće...
FK Crvena zvezda

Redar udario fudbalera Crvene zvezde Izvor: Kurir