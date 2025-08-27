Slušaj vest

Pafos je prvi put u istoriji izborio plasman u Ligu šampiona, pošto je u plej-ofu kvalifikacija eliminisao Crvenu zvezdu.

Posle trijumfa u Beogradu (1:2), Kiprani su u revanšu odigrali nerešeno sa Zvezdom (1:1) i tako obezbedili plasman u elitno takmičenje.

1/27 Vidi galeriju Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Junak Pafosa bio je Žaža, koji je spektakularnim golom u 89. minutu meča rastužio crveno-bele i obezbedio Pafosu mesto u Ligi šampiona.

Meč je sa tribina pratio i legendarni Brazilac David Luiz, koji je nedavno stigao u Pafos, ali zbog povrede nije bio u sastavu za meč sa Zvezdom.

Bivši as Čelsija posle utakmice proslavio je sa saigračima veliki uspeh.

Na društvenim mrežama podelio je fotografiju iz svlačionice sa junakom utakmice Žažom uz kratak komentar:

"Momak gori! Čestitke brate", napisao je oduševljeni David Luiz.

Slavlje Pafosa - David Luiz i Žaža Foto: Screenshot

Kurir sport