Propustila je Crvena zvezda sjajnu priliku da ponovo zaigra u Ligi šampiona i zaradi ogroman novac.

Fudbaleri Zvezde eliminisani su od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon poraza u Beogradu (1:2), crveno-beli su u revanšu na Kipru odigrali nerešeno 1:1 i tako ostali bez plasmana u elitno takmičenje, pa će ove sezone nastupati u Ligi Evrope.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Učešće u drugom po rangu evropskom takmičenju doneće Zvezdi lepu zaradu, ali daleko manju od one koja ih je čekala u Ligi šampiona.

Prošle sezone Zvezda je od učešća u elitnom takmičenju inkasirala 32 miliona evra, a sada će teško prebaciti polovinu tog iznosa.

Za plasman u Ligu Evrope sleduje joj 8.6 miliona evra, dok se svaki trijumf plaća se 450.000, a remi 150.000 evra. Da je izborila mesto u eliti, samo za učešće inkasirala bi 18.6 miliona evra, dakle čak 10 miliona više u startu.

Takođe, bonusi su daleko veći u Ligi šampiona, pa tako pobeda donosi 2.1 milion, a remi 700 hiljada evra.

Kurir sport