Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Šerif Endijaj nije briljirao protiv Pafosa, u dvomeču za plasman u Ligu šampiona, ali je još jednom pokazao zašto će zauvek ostati miljenik navijača Crvene zvezde.

Prema saznanjima Kurira Šerif Endijaj se svesno odrekao velikog novca, kako bi mogao da igra za Crvenu zvezdu i uvede je u Ligu šampiona. Nažalost, nije uspeo.

Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Jedan bogati arapski klub ima načelni dogovor sa Šerifom Endijajom. Transfer u kojem bi bile zadovoljne sve tri strane mogao bi biti realizovan u narednim danima. E, sad, ima i ona druga strana cele priče. Bogati Arapi želeli su da zaključe transfer posle dvomeča sa poljskim Lehom, ali centarfor iz Senegala nije želeo da ostavi prijatelje i klub na cedilu, pred dva susreta protiv Pafosa. I to zadovoljstvo ga je koštalo. Prema saznanjima Kurira, Šerif Endijaj izgubio je okruglo 1.000.000 evra, jer su Arapi rekli da svako čekanje ima svoju cenu.

Šerif Endijaj postupio je slično kao i Hvan prošle godine, ali nije imao sreću i zadovoljstvo da se raduje plasmanu u Ligu šampiona kao Južnokorejac. Hvan je izričito tada zahtevao da transfer u Fejenord iznosi 7.000.000 evra, iako je po klauzuli mogao da ode i za manje para.

Primeri Šerifa Endijaja i Hvana pokazuju da su strani fudbaleri prihvaćeni na isti način kao i domaći u Crvenoj zvezdi i da osete pripadnost klubu, te da su svesni da će u Srbiju i Beograd biti uvek dobrodošli.

