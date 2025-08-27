Slušaj vest

Fudbalski klub Vulverhempton je odbio i drugu ponudu Njukasla za norveškog napadača Jorgena Stranda Larsena, strelca dva gola u pobedi nad Vest Hemom u Liga kupu u utorak, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Njukasl je ovog puta ponudio 55 miliona funti, nakon što je ranija ponuda od 50 miliona takođe odbijena. Uprava Vulverhemptona ne želi da se odrekne 25-godišnjeg reprezentativca Norveške, prvenstveno zbog kratkog vremena za pronalaženje zamene pred kraj prelaznog roka, ali i zbog njegove važnosti u borbi za opstanak u Premijer ligi.

Strand Larsen je tek ovog leta otkupljen od Selta za 23 miliona funti, a prošle sezone postigao je 14 golova u Premijer ligi.

Trener Vitor Pereira posle meča sa Vest Hemom nije želeo da isključi mogućnost transfera, iako naglašava da želi da zadrži napadača.

"Fudbal je fudbal i svaki igrač ima cenu, pa i Mesi ili Kristijano Ronaldo. Za mene je on veoma važan i, kada bih ja odlučivao, ostao bi. Videćemo šta će se desiti", rekao je Pereira.

Njukasl traži pojačanje u napadu jer švedski reprezentativac Aleksander Isak pokušava da isposluje transfer u Liverpul i još nije odigrao nijedan meč ove sezone.

Pereira, ipak, veruje da Strand Larsen neće forsirati odlazak.

"U karijeri sam imao mnogo igrača u ovakvoj situaciji, često traže da ne igraju. On je potpuno drugačiji, uvek želi da igra i da pomogne timu. Uveren sam da neće forsirati transfer", dodao je portugalski stručnjak.

