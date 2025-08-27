Slušaj vest

Kiparski timovi noćna mora i nepremostiva prepreka za srpske klubove! Poražavajući podatak - Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina eliminisani su pet puta uzastopno kada su igrali protiv bilo kog kluba s Kipra.

Crvena zvezda je sinoć eliminisana od Pafosa, jer su crveno-beli u revanš utakmici u Limasolu odigrali samo 1:1 i nisu uspeli da nadoknade zaostatak iz prve utakmice kada je rezultat bio 2:1 za goste.

Sudbina htela da se u ovaj crni niz upiše i Omonija. Crvena zvezda se po treći put sastala sa klubom iz Nikozije, ovog puta u kvalifikacijama za Ligu Evrope i to za vreme pandemije 2020. godine, kada je bilo pravilo da se igra samo jedna utakmica. Rezultat u regionalnom delu i nakon produžetaka je glasio 1:1, da bi se u penal seriji Omonija osvetila crveno-belima za poraz iz 2012. godine i eliminisala ih iz takmičenja.

Partizan i njegovi navijači dugo će pamtiti AEK iz Larnake. Prava noćna mora. Crno-beli su 2022. godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminisani od ovog kluba. Na Kipru je bilo 2:1 za domaćina, da bi u Beogradu rezultat glasio 2:2, a sve pristalice crno-belih i dalje boli pogodak Faraja u 57. minutu, koji je odveo svoju ekipu u sledeće kolo.

Partizan se sa istim protivnikom susreo i ove godine, može se reći da je usledila i još bolnija eliminacija. Crno-beli na krilima svoje dece bili na korak da eliminišu Kiprane, ali je hičkokovska završnica izrežirana drugačije. Srpski predstavnik je na gostovanju u Larnaki doživeo poraz minimalnim rezultatom (1:0), da bi u Beogradu uspeo da stigne rezultat iz prve utakmice. Međutim, "Partizanove bebe" su poraz doživele na izuzetno bolan način i to u penal seriji - 6:5.

Ništa bolje nije prošla ni Vojvodina. Klub sa severa Srbije je 2023. godine u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije poražen od Apoela ukupnim rezultatom 4:2. "Stara dama" je doživela dva indetična poraza od po 2:1.

Očigledno je da kiparski klubovi nikako ne leže našim timovima, jer ova crna serija traje već poprilično dugo.

Kipar - Srbija 5:0

Crvena zvezda

Sezona 2020/21

Liga Evrope 3. kolo)

Crvena zvezda - Omonija 1:1, pen 2:4

Sezona 2025/26

Liga šampiona plej-of

Crvena zvezda - Pafos 1:2, 1:1

Partizan

Sezona 2022/23

Liga Evrope 3. kolo

Partizan - AEK Larnaka 1:2, 2:2

Sezona 2025/26

Liga Evrope 1. kolo

Partizan - AEK Larnaka 0:1, 2:, pen 5:6

Vojvodina

Sezona 2023/24

Liga konferencije 2. kolo

Vojvodina - Apoel 1:2, 1:2

