VEROVALI ILI NE - KIPRANI SU NOĆNA MORA SRPSKIM KLUBOVIMA! Poražavajuć podatak: Pafos je nastavio košmaran niz!
Kiparski timovi noćna mora i nepremostiva prepreka za srpske klubove! Poražavajući podatak - Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina eliminisani su pet puta uzastopno kada su igrali protiv bilo kog kluba s Kipra.
Crvena zvezda je sinoć eliminisana od Pafosa, jer su crveno-beli u revanš utakmici u Limasolu odigrali samo 1:1 i nisu uspeli da nadoknade zaostatak iz prve utakmice kada je rezultat bio 2:1 za goste.
Sudbina htela da se u ovaj crni niz upiše i Omonija. Crvena zvezda se po treći put sastala sa klubom iz Nikozije, ovog puta u kvalifikacijama za Ligu Evrope i to za vreme pandemije 2020. godine, kada je bilo pravilo da se igra samo jedna utakmica. Rezultat u regionalnom delu i nakon produžetaka je glasio 1:1, da bi se u penal seriji Omonija osvetila crveno-belima za poraz iz 2012. godine i eliminisala ih iz takmičenja.
Partizan i njegovi navijači dugo će pamtiti AEK iz Larnake. Prava noćna mora. Crno-beli su 2022. godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminisani od ovog kluba. Na Kipru je bilo 2:1 za domaćina, da bi u Beogradu rezultat glasio 2:2, a sve pristalice crno-belih i dalje boli pogodak Faraja u 57. minutu, koji je odveo svoju ekipu u sledeće kolo.
Partizan se sa istim protivnikom susreo i ove godine, može se reći da je usledila i još bolnija eliminacija. Crno-beli na krilima svoje dece bili na korak da eliminišu Kiprane, ali je hičkokovska završnica izrežirana drugačije. Srpski predstavnik je na gostovanju u Larnaki doživeo poraz minimalnim rezultatom (1:0), da bi u Beogradu uspeo da stigne rezultat iz prve utakmice. Međutim, "Partizanove bebe" su poraz doživele na izuzetno bolan način i to u penal seriji - 6:5.
Ništa bolje nije prošla ni Vojvodina. Klub sa severa Srbije je 2023. godine u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije poražen od Apoela ukupnim rezultatom 4:2. "Stara dama" je doživela dva indetična poraza od po 2:1.
Očigledno je da kiparski klubovi nikako ne leže našim timovima, jer ova crna serija traje već poprilično dugo.
Kipar - Srbija 5:0
Crvena zvezda
Sezona 2020/21
Liga Evrope 3. kolo)
Crvena zvezda - Omonija 1:1, pen 2:4
Sezona 2025/26
Liga šampiona plej-of
Crvena zvezda - Pafos 1:2, 1:1
Partizan
Sezona 2022/23
Liga Evrope 3. kolo
Partizan - AEK Larnaka 1:2, 2:2
Sezona 2025/26
Liga Evrope 1. kolo
Partizan - AEK Larnaka 0:1, 2:, pen 5:6
Vojvodina
Sezona 2023/24
Liga konferencije 2. kolo
Vojvodina - Apoel 1:2, 1:2
