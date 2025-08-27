Engleski fudbalski klub Kristal Palas se načelno dogovorio sa Viljarealom oko transfera španskog krilnog napadača Jeremija Pinoa, čija bi vrednost mogla da dostigne 26 miliona funti, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).
Fudbal
ODLIČAN POSAO! PREMIJERLIGAŠ ĆE BITI JOŠ JAČI! Kristal Palas dogovorio transfer Pinoa iz Viljareala
Slušaj vest
Dvadesetdvogodišnji Pino bi trebalo da u narednim danima obavi lekarske preglede. Iako ima klauzulu o otkupu od 69 miliona funti, Viljareal je pristao na ponudu Palaca zbog manje od dve godine preostale do isteka ugovora.
Transfer Pinoa dolazi nakon što je engleski napadač Ebereči Eze prošle nedelje prešao iz Kristal Palasa u Arsenal za 60 miliona funti.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Pino je ponikao u omladinskom pogonu Las Palmasa, a u Viljarealu je od 2017. godine, sa debijem u prvom timu 2020, i prošle sezone postigao četiri gola u 34 utakmice La Lige.
Za reprezentaciju Španije je odigrao 15 utakmica i postigao tri gola od svog debija 2021. godine.
Reaguj
Komentariši