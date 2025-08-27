Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnji Pino bi trebalo da u narednim danima obavi lekarske preglede. Iako ima klauzulu o otkupu od 69 miliona funti, Viljareal je pristao na ponudu Palaca zbog manje od dve godine preostale do isteka ugovora.

Transfer Pinoa dolazi nakon što je engleski napadač Ebereči Eze prošle nedelje prešao iz Kristal Palasa u Arsenal za 60 miliona funti.

Pino je ponikao u omladinskom pogonu Las Palmasa, a u Viljarealu je od 2017. godine, sa debijem u prvom timu 2020, i prošle sezone postigao četiri gola u 34 utakmice La Lige.

Za reprezentaciju Španije je odigrao 15 utakmica i postigao tri gola od svog debija 2021. godine.