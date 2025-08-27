Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije Blagoja Milevski ocenio je da je predstojeći meč sa Lihtenštajnom možda i najvažnija utakmica u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

"Što se tiče utakmice sa Lihtenštajnom, to je možda i najvažnija utakmica za nas u ovim kvalifikacijama. Imamo maksimalno poštovanje prema protivniku i moramo biti spremni da damo svoj maksimum. Najvažnija su nam ta tri boda, a onda ćemo razmišljati o sledećim izazovima koji nas očekuju u oktobru", rekao je Milevski.

Makedonsku fudbalsku reprezentaciju početkom septembra očekuju dve utakmice, prijateljska utakmica protiv Saudijske Arabije u Češkoj, a zatim i kvalifikaciona utakmica za Svetsko prvenstvo 2026. sa Lihtenštajnom na Nacionalnoj areni "Todor Proeski"u Skoplju.

"Meč protiv Saudijske Arabije iskoristićemo da isprobamo neke taktičke ideje i damo šansu većem broju igrača", rekao je Milevski za sajt Fudbalske federacije Makedonije (ffm.mk/blago-a-milevski-mecot-so-lihtenshta-n-e-na-vazniot-za-nas).

Selektor Severne Makedonioje je za utakmice sa Saudijskom Arabijom i Lihtenštajnom pozvao dvojicu debitanta - Rešata Ramadanija, veznog igrača makedonskog prvaka Škendije i Elmina Rastodera, napadača švajcarkog Tuna.

"Rešat Ramadani se nametnuo svojim nastupima za Škendiju u evropskim kupovima. Ima kvalitete i verujemo da je potreban ekipi. Sa Elminom Rastoderom se nadamo da ćemo dobiti kvalitetnog igrača koji će povećati konkurenciju u napadu. Odlično igra za Tun u švajcarskom prvenstvu", rekao je Milevski.

Nekoliko igrača nije pozvano zbog problema sa svojim klubovima, a neki od onih na spisku, kako je rekao, imaju slične situacije.

"Nažalost, ne možemo računati na Agona Elezija zbog povrede ramena. Ovog puta, Aškovski, Manev i Bojan Dimovski nisu pozvani zbog situacije sa njihovim klubovima. Nadam se da će se stabilizovati i ponovo vratiti u reprezentaciju", rekao je Milevski.

Okupljanje makedonske fudbalske A reprezentacije za septembarske utakmice zakazan je za 1. septembar.

Kontrolna utakmica protiv Saudijske Arabije je 4. Septembra na stadionu Viktorija Žižkov u ;Pragu, a 7. septembra makedonski fubaleri će u Skoplju protiv Lihtenštajna odigrati meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Reprezentacija Severne Makedonije je, posle četiri odigrane utakmuce, prva u grupi J sa osam bodova, a drugi je Vels sa sedam bodova Na trećem mestu je Belgija sa četiri boda iz dve utakmice, četvrti je Kazahstan sa tri boda iz tri utakmice, a poslednji, peti, je Lihtenštajn, bez osvojenog boda iz tri utakmice.