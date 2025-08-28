Žreb za ligašku fazu Lige šampiona
CELA EVROPA OVO SA NESTRPLJENJEM OČEKUJE: Evo gde možete pratiti prenos žreba za novu sezonu Lige šampiona
Završene su kvalifikacione za borbe za novu sezone Lige šampiona.
Nažalost Srbija neće imati predstavnika u elitnom takmičenju pošto je Crvena zvezda eliminisana od kiparskog Pafosa.
Žreb za ligašku fazu na programu je večeras od 18 časova u Nionu.
Prenos žreba možete pratiti na kanalima "Arene sport", a tekstualni prenos celog događaja na našem sajtu.
