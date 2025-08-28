Slušaj vest

Završene su kvalifikacione za borbe za novu sezone Lige šampiona.

Nažalost Srbija neće imati predstavnika u elitnom takmičenju pošto je Crvena zvezda eliminisana od kiparskog Pafosa.

Žreb za ligašku fazu na programu je večeras od 18 časova u Nionu.

Prenos žreba možete pratiti na kanalima "Arene sport", a tekstualni prenos celog događaja na našem sajtu.

