Slušaj vest

Fudbaleri Karabaga plasirali su se u Ligu šampiona, uprkos tome što su u večerašnjoj revanš utakmici plej-ofa za plasman u to takmičenje, na svom terenu u Bakuu, izgubili od Ferencvaroši 2:3, pošto su u dvomeču pobedili ukupnim rezultatom 5:4.

Klub iz Azerbejdžana je u prvoj utakmici dvomeča u Budimpešti pobedio 3:1.

Prednost mađarskom timu u večerašnjoj utakmici doneo je Leni Džozef golom u 12. minutu, a izjednačenje Karabagu Leandro Andrade pogotkom u 25. minutu.

Vođstvo Karabagu doneo je Abdela Zubir golom u 45. minutu, a izjednačenje Ferencvaroši Barnabas Varga pogotkom iz penala u 55. minutu.

Pobedonosan gol za Ferencvaroš postigao je Aleks Tot u 81. minutu, ali im on nije bio dovoljan za prolaz dalje.

Srpski napadač u ekipi Ferencvaroši Aleksandar Pešić je u igru ušao 46. minutu.

Ovo je drugi put da se Karabag plasirao u grupnu fazu Lige šampiona, nakon sezone 2017/18, u kojoj je postao prvi klub iz Azerbejdžana koji je to uspeo da ostvari.