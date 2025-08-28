Slušaj vest

Žreb za ligašku fazu fudbalske Lige šampiona biće održan u četvrtak od 18 časova u Monaku.

U Ligi šampiona će učestvovati 36 klubova, svaki tim će odigrati osam mečeva, po četiri na svom terenu i u gostima.

Sastavi šešira su sledeći:

1/11 Vidi galeriju Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šešir 1: Pari Sen Žermen, Real, Mančester siti, Bajern, Liverpul, Inter, Čelsi, Borusija Dortmund i Barselona.

Šešir 2: Arsenal, Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Benfika, Atalanta, Viljareal, Juventus, Ajntraht i Klub Briž.

Šešir 3: Totenhem, PSV Ajndhoven, Ajaks, Napoli, Sporting, Olimpijakos, Slavija Prag, Bode-Glimt, Olimpik Marsej.

Šešir 4: Kopenhagen, Monako, Galatasaraj, Union SG, Karabag, Atletik Bilbao, Njukasl, Pafos i Kairat.

UEFA je podsetila da klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati u ligaškom delu Lige šampiona, a nijedan tim ne može da ima više od dva rivala iz iste države.

Raspored i satnica odigravanja utakmica biće objavljeni do subote, 30. avgusta.

Grupna faza Lige šampiona trajaće od 16. septembra ove godine do 28. januara 2026. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati plej-of za plasman u osminu finala.

Klubovi, koji na kraju ligaške faze budu plasirani od 25. do 36. mesta, završiće sezonu.

Trofej Lige šampiona brani Pari Sen Žermen, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0. Finale Lige šampiona biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.

BONUS VIDEO: