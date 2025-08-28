SVE O ŽREBU ZA LIGU ŠAMPIONA: PSŽ brani trofej, ovo su svi šeširi! Koga će pogledati sreća na izvlačenju?!
Žreb za ligašku fazu fudbalske Lige šampiona biće održan u četvrtak od 18 časova u Monaku.
U Ligi šampiona će učestvovati 36 klubova, svaki tim će odigrati osam mečeva, po četiri na svom terenu i u gostima.
Sastavi šešira su sledeći:
Šešir 1: Pari Sen Žermen, Real, Mančester siti, Bajern, Liverpul, Inter, Čelsi, Borusija Dortmund i Barselona.
Šešir 2: Arsenal, Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Benfika, Atalanta, Viljareal, Juventus, Ajntraht i Klub Briž.
Šešir 3: Totenhem, PSV Ajndhoven, Ajaks, Napoli, Sporting, Olimpijakos, Slavija Prag, Bode-Glimt, Olimpik Marsej.
Šešir 4: Kopenhagen, Monako, Galatasaraj, Union SG, Karabag, Atletik Bilbao, Njukasl, Pafos i Kairat.
UEFA je podsetila da klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati u ligaškom delu Lige šampiona, a nijedan tim ne može da ima više od dva rivala iz iste države.
Raspored i satnica odigravanja utakmica biće objavljeni do subote, 30. avgusta.
Grupna faza Lige šampiona trajaće od 16. septembra ove godine do 28. januara 2026. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati plej-of za plasman u osminu finala.
Klubovi, koji na kraju ligaške faze budu plasirani od 25. do 36. mesta, završiće sezonu.
Trofej Lige šampiona brani Pari Sen Žermen, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0. Finale Lige šampiona biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.
