Saga oko budućnosti Dušana Vlahovića se nastavlja, ali bi uskoro mogla da bude završena.

Italijanski mediji tvrde kako je Vlahović na korak od Milana, ali i da će srpskom asu biti drastično smanjena plata! Juventus želi da ga se reši, te je klub iz Torina spreman da ga proda za 30 miliona evra, a Milan je navodno već dogovorio sve uslove koji će biti manji od onoga što "stara dama" traži.

Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Prema pomenutim izvorima, Juventus bi u ovom poslu dobio 15 miliona evra i igrača Aleksisa Salemakersa, a Vlahović bi trebalo da ima platu između šest i sedam miliona evra godišnje, što je skoro duplo manje od 12.000.000 koliko ima trenutno u klubu iz Torina.

Reprezentativac Srbije ima još godinu dana ugovora sa Juventusom i klub iz Torina želi da ga proda kako bi izvukao bar neki novac.

