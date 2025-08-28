Italijanski mediji tvrde kako je Vlahović na korak od Milana, ali i da će srpskom asu biti drastično smanjena plata! Juventus želi da ga se reši, te je klub iz Torina spreman da ga proda za 30 miliona evra, a Milan je navodno već dogovorio sve uslove koji će biti manji od onoga što "stara dama" traži.