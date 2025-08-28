BUM! Italijani tvrde: Vlahović na korak od novog kluba! Srbin pristao na duplo manju platu, svi uslovi su dogovoreni!
Saga oko budućnosti Dušana Vlahovića se nastavlja, ali bi uskoro mogla da bude završena.
Italijanski mediji tvrde kako je Vlahović na korak od Milana, ali i da će srpskom asu biti drastično smanjena plata! Juventus želi da ga se reši, te je klub iz Torina spreman da ga proda za 30 miliona evra, a Milan je navodno već dogovorio sve uslove koji će biti manji od onoga što "stara dama" traži.
Prema pomenutim izvorima, Juventus bi u ovom poslu dobio 15 miliona evra i igrača Aleksisa Salemakersa, a Vlahović bi trebalo da ima platu između šest i sedam miliona evra godišnje, što je skoro duplo manje od 12.000.000 koliko ima trenutno u klubu iz Torina.
Reprezentativac Srbije ima još godinu dana ugovora sa Juventusom i klub iz Torina želi da ga proda kako bi izvukao bar neki novac.
BONUS VIDEO: